Гражданина США арестовали в Москве по обвинению в насилии над собственными сыновьями

Гражданин США Дэвид Томас Барнс арестован на два месяца по обвинению в педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе Савёловского районного суда Москвы. На время следствия фигурант будет находиться под стражей (как минимум до 13 марта).

"Постановлением Савёловского районного суда от 15 января 2022 года Дэвиду Томасу Барнсу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ (два эпизода), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — отмечается в сообщении суда.

По данным следствия, в период с 2014 по 2018 год 64-летний уроженец Техаса неоднократно насиловал несовершеннолетних сыновей, когда те гостили у него, пишет ТАСС. В настоящее время дети живут с матерью в Москве. Известно, что на территории России Барнс лишён родительских прав, а у себя на родине имеет статус опекуна. В российскую столицу он прибыл на днях по туристической визе.

А ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, когда может быть принят законопроект о пожизненном сроке для педофилов. Он подчеркнул, что по данному вопросу депутаты будут единодушны.