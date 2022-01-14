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Педофилам-любовникам, убившим девочку в Костроме, проведут психиатрическую экспертизу

Адвокат потерпевшей стороны убеждён, что действия злоумышленников были заранее продуманными. По его словам, преступники хотели "наступления последствий".

14 января, 18:21
<p>Фото © SHOT</p>

Фото © SHOT

Обвиняемым в убийстве пятилетней девочки в Костроме проведут психиатрическую экспертизу. Как Лайфу сообщил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин, для этого их в ближайший месяц этапируют в Москву.

"Сегодня с уверенностью можно сказать, что действия преступников носили осознанный характер, они были продуманными, пути отхода тщательно планировались. Преступники осознавали и желали наступления последствий", — отметил Алёшкин.

Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Юрист также добавил, что экспертиза будет проводиться в Институте психиатрии и наркологии имени Сербского.

Ранее Лайф писал, что было возбуждено ещё одно дело после убийства малышки — теперь уже против полицейских. Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям. По данным СК, вину они признали.

Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело малышки было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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