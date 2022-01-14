Педофилам-любовникам, убившим девочку в Костроме, проведут психиатрическую экспертизу
Адвокат потерпевшей стороны убеждён, что действия злоумышленников были заранее продуманными. По его словам, преступники хотели "наступления последствий".
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Обвиняемым в убийстве пятилетней девочки в Костроме проведут психиатрическую экспертизу. Как Лайфу сообщил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин, для этого их в ближайший месяц этапируют в Москву.
"Сегодня с уверенностью можно сказать, что действия преступников носили осознанный характер, они были продуманными, пути отхода тщательно планировались. Преступники осознавали и желали наступления последствий", — отметил Алёшкин.
Юрист также добавил, что экспертиза будет проводиться в Институте психиатрии и наркологии имени Сербского.
Ранее Лайф писал, что было возбуждено ещё одно дело после убийства малышки — теперь уже против полицейских. Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям. По данным СК, вину они признали.
Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело малышки было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.
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