Педофилам-любовникам, убившим девочку в Костроме, проведут психиатрическую экспертизу

Обвиняемым в убийстве пятилетней девочки в Костроме проведут психиатрическую экспертизу. Как Лайфу сообщил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин, для этого их в ближайший месяц этапируют в Москву.

"Сегодня с уверенностью можно сказать, что действия преступников носили осознанный характер, они были продуманными, пути отхода тщательно планировались. Преступники осознавали и желали наступления последствий", — отметил Алёшкин.

Юрист также добавил, что экспертиза будет проводиться в Институте психиатрии и наркологии имени Сербского.

Ранее Лайф писал, что было возбуждено ещё одно дело после убийства малышки — теперь уже против полицейских. Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям. По данным СК, вину они признали.