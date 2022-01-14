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Захарова ответила Блинкену на слова о связи российской компании с ракетной программой КНДР

Вашингтон не утруждает себя доказательствами и подменяет факты выдумками, разбрасываясь обвинениями, указала дипломат.

14 января, 18:11
<p>Мария Захарова © <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1794251/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Мария Захарова © МИД РФ

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что компания "Парсек" и её директор по развитию Роман Алар играют ключевую роль в поставке технологий для ракетной программы КНДР, являются безосновательными. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не утруждая себя доказательствами, США пытаются подменить выдумками действительные факты, разбрасываются надуманными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы", — заметила дипломат.

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Российская сторона неизменно и последовательно привержена всем своим обязательствам как по линии СБ ООН, так и в рамках международных и многосторонних инструментов, участником которых является, уточнила дипломат и назвала заявление главы Госдепа абсолютно недопустимым и неприемлемым с точки зрения культуры межгосударственных контактов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал попавшую под американские санкции российскую компанию "Парсек" ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР. По его словам, фирма якобы поставляет Пхеньяну кевларовую нить, арамидное волокно, авиационное топливо и другую продукцию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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