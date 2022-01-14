Захарова ответила Блинкену на слова о связи российской компании с ракетной программой КНДР

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что компания "Парсек" и её директор по развитию Роман Алар играют ключевую роль в поставке технологий для ракетной программы КНДР, являются безосновательными. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не утруждая себя доказательствами, США пытаются подменить выдумками действительные факты, разбрасываются надуманными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы", — заметила дипломат.

Российская сторона неизменно и последовательно привержена всем своим обязательствам как по линии СБ ООН, так и в рамках международных и многосторонних инструментов, участником которых является, уточнила дипломат и назвала заявление главы Госдепа абсолютно недопустимым и неприемлемым с точки зрения культуры межгосударственных контактов.