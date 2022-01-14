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Псаки: США не знают, кто стоит за кибератакой на сайты министерств Украины

В Пентагоне также заявили, что пока не располагают данными об организаторах случившегося взлома.

14 января, 17:55
<p>Джен Псаки © Кадр из видео / Twitter / <a href="https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZlkPOoXJB" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Джен Псаки © Кадр из видео / Twitter / The White House

США не располагают информацией о том, кто ответственен за кибератаку на правительственные сайты Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику", — сказала она на брифинге.

Однако Вашингтон, его союзники и партнёры обеспокоены этой историей, президент США Джо Байден также был проинформирован о случившемся.

Глава СНБО Украины Данилов увидел российский след в кибератаках на министерские сайты

Глава СНБО Украины Данилов увидел российский след в кибератаках на министерские сайты

В Пентагоне тоже высказались о взломе правительственных ресурсов Незалежной и заметили, что не могут с определённостью сказать, кто организовал атаку, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кёрби.

Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл минувшей ночью. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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