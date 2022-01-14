Псаки: США не знают, кто стоит за кибератакой на сайты министерств Украины

США не располагают информацией о том, кто ответственен за кибератаку на правительственные сайты Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику", — сказала она на брифинге.

Однако Вашингтон, его союзники и партнёры обеспокоены этой историей, президент США Джо Байден также был проинформирован о случившемся.

В Пентагоне тоже высказались о взломе правительственных ресурсов Незалежной и заметили, что не могут с определённостью сказать, кто организовал атаку, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кёрби.