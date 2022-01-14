Белый дом и Пентагон: У США есть данные о подготовке РФ предлога для "вторжения" на Украину

У США действительно есть свидетельства о подготовке Россией предлога для "вторжения" на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину", — прокомментировал он на брифинге.

Кёрби уточнил, что речь идёт о "группе оперативников, готовых провести операцию в Донбассе под чужим флагом". Информацию о том, что США располагают сведениями о якобы готовящейся провокации РФ, также подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша информация также свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине", — сказала она.

В качестве примера Псаки привела данные о том, что российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений лидеров Незалежной.