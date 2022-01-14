Белый дом и Пентагон: У США есть данные о подготовке РФ предлога для "вторжения" на Украину
По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, российские официальные лица и агенты влияния якобы уже делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека в Незалежной и усилении воинственных настроений лидеров страны.
Фото © Pixabay
У США действительно есть свидетельства о подготовке Россией предлога для "вторжения" на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину", — прокомментировал он на брифинге.
Кёрби уточнил, что речь идёт о "группе оперативников, готовых провести операцию в Донбассе под чужим флагом". Информацию о том, что США располагают сведениями о якобы готовящейся провокации РФ, также подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Наша информация также свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине", — сказала она.
В качестве примера Псаки привела данные о том, что российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений лидеров Незалежной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.
Лента новостей
Глава СНБО Украины Данилов увидел российский след в кибератаках на министерские сайты
сегодня в 17:24
Генсек ОДКБ Зась назвал преждевременными разговоры о нормализации обстановки в Казахстане
сегодня в 17:18
Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе
сегодня в 17:15
Комментариев: 0