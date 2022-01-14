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Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе

По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.

14 января, 17:15
<p><em style="font-style: italic;">Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков</em> © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © ТАСС / Бобылев Сергей

Публикации в СМИ о якобы готовящейся провокации России в Донбассе являются голословными и ничем не подтверждёнными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", — ответил Песков ТАСС.

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Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источник в американской администрации, сообщил, что США, предположительно, располагают информацией о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе "под чужим флагом". Для этого РФ якобы заранее развернула группу оперативников для скрытной операции в регионе, что может послужить оправданием для "вторжения" на Украину российских сил. Аналогичные материалы опубликовали газета Washington Post, а также агентства Reuters, France Pressе и Bloomberg.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал публикацию данных о "сценариях" России по Украине. Одним из вариантов он как раз называл ложный предлог для "вторжения".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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