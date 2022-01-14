Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе

Публикации в СМИ о якобы готовящейся провокации России в Донбассе являются голословными и ничем не подтверждёнными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", — ответил Песков ТАСС.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источник в американской администрации, сообщил, что США, предположительно, располагают информацией о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе "под чужим флагом". Для этого РФ якобы заранее развернула группу оперативников для скрытной операции в регионе, что может послужить оправданием для "вторжения" на Украину российских сил. Аналогичные материалы опубликовали газета Washington Post, а также агентства Reuters, France Pressе и Bloomberg.