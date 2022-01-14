Салливан анонсировал публикацию данных о "сценариях" России по Украине
Как заявил советник американского президента по нацбезопасности, одним из вариантов может стать некий ложный предлог для "вторжения".
Кадр из видео © Facebook / Белый дом
США планируют в ближайшие сутки озвучить прессе данные о "сценарии" России по Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По версии Белого дома, Москва может якобы готовить фальшивый предлог для вторжения.
"Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов", — сказал Салливан.
Вместе с тем Салливан признал, что степень уверенности в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше. Однако, по его словам, речь может идти о "фабрикации" оснований, чтобы обвинить Украину в "подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке".
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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