Салливан анонсировал публикацию данных о "сценариях" России по Украине

США планируют в ближайшие сутки озвучить прессе данные о "сценарии" России по Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По версии Белого дома, Москва может якобы готовить фальшивый предлог для вторжения.

"Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов", — сказал Салливан.