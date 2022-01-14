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В Германии рассказали, как отключение России от SWIFT отразится на Западе

Там подчеркнули, что РФ значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран.

14 января, 02:14

Логотип компании SWIFT © Facebook / SWIFT

Отключение России от системы международных финансовых переводов SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

"Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому её отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке", объяснил Хермес в беседе с Wirtschaftswoche.

Он добавил, что в случае отключения России от системы международных платежей Москва будет вынуждена усилить сотрудничество с Пекином. Это, по мнению Хермеса, негативно отразится на экономике как самой России, так и западных стран.

"Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл", — подчеркнул специалист.

Силуанов: Отключение России от SWIFT невыгодно никому

Силуанов: Отключение России от SWIFT невыгодно никому

А ранее Лайф писал, что вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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