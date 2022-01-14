В Германии рассказали, как отключение России от SWIFT отразится на Западе

Отключение России от системы международных финансовых переводов SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

"Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому её отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке", — объяснил Хермес в беседе с Wirtschaftswoche.

Он добавил, что в случае отключения России от системы международных платежей Москва будет вынуждена усилить сотрудничество с Пекином. Это, по мнению Хермеса, негативно отразится на экономике как самой России, так и западных стран.

"Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл", — подчеркнул специалист.