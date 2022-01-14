Финансист Степанова перечислила 5 ошибок, из-за которых россияне теряют прибыль

Люди часто откладывают начало инвестирования, находясь в плену у стереотипов, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. К примеру, многие убеждены, что оправданно начинать инвестирование лишь с определённой стартовой суммы денег.

"В итоге никогда не начинают вкладывать деньги, так как всё время ждут подходящего момента: накопления первоначального капитала, получения повышения зарплаты, смены работы и так далее", — сказала Степанова в интервью агентству "Прайм".

Не обязательно начинать инвестировать с миллиона, отмечает Степанова. Можно попробовать начать и со 100 тысяч рублей. Также финансист рекомендует капитализировать проценты, это позволяет денежным вложениям даже в размере небольших сумм быстро прирастать.

Кроме того, будучи убеждёнными, что все ценные бумаги являются высокорисковыми финансовыми инструментами, многие россияне не приобретают их и не используют специальный брокерский счёт, мало кто использует социальные и прочие налоговые вычеты. Ещё одним ошибочным убеждением эксперт называет боязнь ипотеки — когда люди пытаются копить на жильё. Но стоимость недвижимости только растёт. И пятое ошибочное суждение — о кредитах.

"Люди соглашаются на дополнительные платные услуги, сопровождающие кредиты, представляя их как обязательное условие одобрения займа, но от многих навязанных банками услуг, в том числе страховок, можно и должно отказываться без ухудшения условий финансового контракта. По закону, кредитные организации не имеют права при приобретении вами одного продукта навязывать другой", — предупреждает эксперт.