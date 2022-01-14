Украинский эксперт Жданов рассказал, когда Россия сможет посмеяться над США

Для Соединённых Штатов вопрос контроля над Украиной стал жизненно важным. В случае если Киев вернётся в сферу влияния Москвы, для США это станет разгромным поражением на мировой арене. Такое мнение выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Штаты не могут уступить Украину России и проиграть её. <…> Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться", — написал Жданов в колонке для "Главреда".

По его мнению, украинский вопрос стал для США борьбой за престиж на мировой арене. Поэтому, уверен Жданов, Вашингтон и готов поддерживать Киев вооружением и боеприпасами.