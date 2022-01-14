Украинский эксперт Жданов рассказал, когда Россия сможет посмеяться над США
По мнению полковника запаса, сейчас стоит вопрос, сохранится ли статус Вашингтона на мировой арене.
Для Соединённых Штатов вопрос контроля над Украиной стал жизненно важным. В случае если Киев вернётся в сферу влияния Москвы, для США это станет разгромным поражением на мировой арене. Такое мнение выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Штаты не могут уступить Украину России и проиграть её. <…> Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться", — написал Жданов в колонке для "Главреда".
По его мнению, украинский вопрос стал для США борьбой за престиж на мировой арене. Поэтому, уверен Жданов, Вашингтон и готов поддерживать Киев вооружением и боеприпасами.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
По итогам встречи НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам главы альянса Йенса Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО".
Комментариев: 0