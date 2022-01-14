NYT: НАТО не примет Украину в обозримом будущем

Украина в обозримом будущем не сможет стать членом НАТО. Таким мнением поделились обозреватели американской газеты The New York Times.

По их мнению, препятствует вступлению Украины в альянс несколько факторов. Так, ряд европейских членов НАТО не уверены в необходимости появления такого нового члена в организации. Из-за этого в альянсе нет консенсуса, а, соответственно, принятие решения в пользу Украины маловероятно.

Также авторы материала указывают, что, хоть в администрации США и заявляют о возможности включения Украины в число членов НАТО, сам президент Штатов Джо Байден был всегда осторожен в подобных высказываниях. Он ещё с конца 2000-х был менее рьяным в своей позиции относительно расширения альянса на восток.

А ещё Белому дому и другим членам НАТО не нравится медленное продвижение властей Украины в вопросе борьбы с коррупцией. В рейтинге Transparency International республика занимает 117-е место из 180 в этой сфере.