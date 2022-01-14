НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

NYT: НАТО не примет Украину в обозримом будущем

По мнению обозревателей издания, в альянсе сомневаются, что там все члены организации готовы к такому шагу.

14 января, 01:28
<p>Президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг. © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/51751394417/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг. © Flickr / NATO

Украина в обозримом будущем не сможет стать членом НАТО. Таким мнением поделились обозреватели американской газеты The New York Times.

По их мнению, препятствует вступлению Украины в альянс несколько факторов. Так, ряд европейских членов НАТО не уверены в необходимости появления такого нового члена в организации. Из-за этого в альянсе нет консенсуса, а, соответственно, принятие решения в пользу Украины маловероятно.

Также авторы материала указывают, что, хоть в администрации США и заявляют о возможности включения Украины в число членов НАТО, сам президент Штатов Джо Байден был всегда осторожен в подобных высказываниях. Он ещё с конца 2000-х был менее рьяным в своей позиции относительно расширения альянса на восток.

А ещё Белому дому и другим членам НАТО не нравится медленное продвижение властей Украины в вопросе борьбы с коррупцией. В рейтинге Transparency International республика занимает 117-е место из 180 в этой сфере.

Генсек ООН Гутерриш назвал "критически важным" диалог России с США и НАТО

Генсек ООН Гутерриш назвал "критически важным" диалог России с США и НАТО

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация по итогам переговоров с США и НАТО "в целом ясна". 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1