В России перед Новым годом произошёл всплеск подачи заявлений на банкротство

Перед Новым годом россияне подали более тысячи заявок на банкротство, на 656 из них было получено положительное заключение, эти граждане были допущены к внесудебной процедуре признания банкротами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные проекта "Федресурс".

Как отмечается, с сентября 2020 года к такому банкротству допущено почти 6,5 тыс. граждан. Доля одобрений к количеству поданных заявок достигла 61%. Сумма долга таких граждан за весь период составила 2,26 млрд рублей.

При этом в 2021 году в стране снизились темпы роста несостоятельности. По мнению опрошенных "Известиями" специалистов, это может говорить об активной реструктуризации банковских кредитов. Пока в абсолютном выражении по числу граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — 10,2 тысячи и 10 тысяч человек