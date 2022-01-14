В Крыму армейский корпус усилят ракетным дивизионом
Также будет сформировано ещё по одному мотострелковому полку и танковому батальону в составе 19-й и 20-й дивизий.
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22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, будет усилен ракетным дивизионом, сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.
"Усилим 22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, сформировав в его составе ракетный дивизион", — сказал Дворников в интервью газете "Военный вестник Юга России".
Командующий ЮВО напомнил о завершении формирования 19-й и 20-й мотострелковых дивизий в составе соответственно 58-й и 8-й армий в 2022 году. Появится ещё по одному мотострелковому полку и танковому батальону, и до полного состава будет развёрнут 415-й учебный центр подготовки младших специалистов. Как отметил Дворников, всё это позволит повысить боевые возможности округа.
Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные учения на территории России продолжались, продолжаются и будут продолжаться. В Кремле отметили, что это обычная практика, которая никак не связана с переговорами с представителями США и НАТО по гарантиям безопасности.
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