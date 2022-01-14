В Крыму армейский корпус усилят ракетным дивизионом

22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, будет усилен ракетным дивизионом, сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

"Усилим 22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, сформировав в его составе ракетный дивизион", — сказал Дворников в интервью газете "Военный вестник Юга России".

Командующий ЮВО напомнил о завершении формирования 19-й и 20-й мотострелковых дивизий в составе соответственно 58-й и 8-й армий в 2022 году. Появится ещё по одному мотострелковому полку и танковому батальону, и до полного состава будет развёрнут 415-й учебный центр подготовки младших специалистов. Как отметил Дворников, всё это позволит повысить боевые возможности округа.