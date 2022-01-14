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"Уходим красиво": Сахалинцы устроили флешмоб в плавках с прыжками в сугробы

Снегопад парализовал в области работу транспорта, но некоторые жители острова далеки от уныния.

14 января, 01:06

Кадр из видео © Instagram / shchadnyi

Жители Южно-Сахалинска нашли необычную забаву во время мощного снегопада — они устроили соревнования, кто грациознее и эффектней прыгнет в огромный сугроб. Некоторые делают это из окон нижних этажей, что неудивительно, учитывая высоту снежного покрова.

Видео эффектных прыжков островитяне делятся в социальных сетях. Один из них показал, как отправился в сугроб из окна первого этажа. Другой повторил его прыжок, но возникли проблемы с покиданием сугроба. Эффектнее всех прыгнул житель города Дмитрий — выбрал для этого окно второго этажа.

"Жена выгнала из дома, но уходим красиво", подписал видеозапись спортсмен.

Стоит отметить, что такая забава может быть опасна для здоровья. Повторять за сахалинцами не рекомендуется.

В Южно-Сахалинске введён режим ЧС из-за обрушившегося на город снежного циклона

В Южно-Сахалинске введён режим ЧС из-за обрушившегося на город снежного циклона

Ранее Лайф писал, что в Южно-Сахалинске сугробы закрыли окна первых этажей в домах. Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на город со стороны Японского моря. Выпало более 30% месячной нормы осадков, объявлен режим ЧС.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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