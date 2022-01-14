Жители Южно-Сахалинска нашли необычную забаву во время мощного снегопада — они устроили соревнования, кто грациознее и эффектней прыгнет в огромный сугроб. Некоторые делают это из окон нижних этажей, что неудивительно, учитывая высоту снежного покрова.

Видео эффектных прыжков островитяне делятся в социальных сетях. Один из них показал, как отправился в сугроб из окна первого этажа. Другой повторил его прыжок, но возникли проблемы с покиданием сугроба. Эффектнее всех прыгнул житель города Дмитрий — выбрал для этого окно второго этажа.

"Жена выгнала из дома, но уходим красиво", — подписал видеозапись спортсмен.

Стоит отметить, что такая забава может быть опасна для здоровья. Повторять за сахалинцами не рекомендуется.