"Уходим красиво": Сахалинцы устроили флешмоб в плавках с прыжками в сугробы
Снегопад парализовал в области работу транспорта, но некоторые жители острова далеки от уныния.
Кадр из видео © Instagram / shchadnyi
Жители Южно-Сахалинска нашли необычную забаву во время мощного снегопада — они устроили соревнования, кто грациознее и эффектней прыгнет в огромный сугроб. Некоторые делают это из окон нижних этажей, что неудивительно, учитывая высоту снежного покрова.
Видео эффектных прыжков островитяне делятся в социальных сетях. Один из них показал, как отправился в сугроб из окна первого этажа. Другой повторил его прыжок, но возникли проблемы с покиданием сугроба. Эффектнее всех прыгнул житель города Дмитрий — выбрал для этого окно второго этажа.
"Жена выгнала из дома, но уходим красиво", — подписал видеозапись спортсмен.
Стоит отметить, что такая забава может быть опасна для здоровья. Повторять за сахалинцами не рекомендуется.
Ранее Лайф писал, что в Южно-Сахалинске сугробы закрыли окна первых этажей в домах. Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на город со стороны Японского моря. Выпало более 30% месячной нормы осадков, объявлен режим ЧС.
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