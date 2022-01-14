Профессор ВШЭ Батюк заявил о возможности РФ "накрыть" военной мощью Европу и США

Боевые системы, которые может развернуть Россия после того, как США и НАТО отказались принимать российские предложения о нерасширении альянса, способны "накрыть" не только всю Европу, но и территорию США. Так считает доктор исторических наук и профессор факультета международных отношений НИУ ВШЭ Владимир Батюк.

"Россия может прибегнуть к мерам военно-технического характера, которые не имеют никакого отношения к Украине", — заявил Батюк в интервью "Ленте.ру" на вопрос о военно-технических мерах, к которым Россия могла бы прибегнуть.

Развёртывание гиперзвуковых носителей класса "Циркон" и "Кинжал" на надводных и подводных кораблях, а также на боевых самолётах, включая средние бомбардировщики класса Ту-22М, профессор назвал в качестве таких мер. А дестабилизация на Украине может произойти безо всякого участия в этом России, отметил доктор исторических наук. При этом Батю напомнил про "оранжевую революцию" 2004 года и протесты на Майдане 2013–2014 годов.