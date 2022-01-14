Салливан пригрозил решительным ответом при развёртывании сил РФ в Латинской Америке

В случае если Россия предпримет шаги по развёртыванию своих сил в Латинской Америке, власти США будут действовать решительно. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно", — сказал Салливан журналистам.

Он заверил, что Белый дом готов к диалогу с Россией, но в то же время будет готов и реагировать на выбор Россией другого пути. Салливан добавил, что США будут в контакте с союзниками и Москвой относительно дальнейших шагов, однако пока договорённостей о новых встречах нет.