Салливан пригрозил решительным ответом при развёртывании сил РФ в Латинской Америке
Помощник Байдена заверил, что Соединённые Штаты сейчас настроены на продолжение диалога с Москвой.
© Flickr / nato
В случае если Россия предпримет шаги по развёртыванию своих сил в Латинской Америке, власти США будут действовать решительно. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно", — сказал Салливан журналистам.
Он заверил, что Белый дом готов к диалогу с Россией, но в то же время будет готов и реагировать на выбор Россией другого пути. Салливан добавил, что США будут в контакте с союзниками и Москвой относительно дальнейших шагов, однако пока договорённостей о новых встречах нет.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
Комментариев: 0