Полицейское управление Лос-Анджелеса проверяет сообщения о том, что известный американский рэпер Йе (до недавнего Канье Уэст) якобы в ярости ударил своего фаната кулаком.

Как сообщает TMZ, инцидент произошёл возле склада Soho Warehouse в центре Лос-Анджелеса около трёх часов ночи по местному времени. Фанат сообщил полиции, что подошёл к Уэсту, когда тот был в машине, и попросил у него автограф. По его словам, они обменялись парой слов, а затем якобы Уэст вышел из машины и "ударил кулаком, сбив его с ног". К прибытию полицейских рэпер уже покинул место происшествия. За данное преступление селебрити может грозить тюремное заключение сроком на шесть месяцев.

Cops are investigating Kanye West for allegedly punching an autograph seeker, and TMZ has obtained this video showing the man laid out on the street as Kanye rages at people who apparently work for him. https://t.co/ABPosG5Kb5 — TMZ (@TMZ) January 13, 2022

На кадрах с места инцидента видно, что Йе крайне рассержен, он гневно кричит на женщину, которая говорит ему: "Я — твоя семья, дай мне руку". Скорее всего, это его двоюродная сестра. На асфальте лежит мужчина — видимо, это и есть тот самый фанат.