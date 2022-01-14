Сильный снегопад парализовал работу аэропортов на Сахалине. Видео © РИА "Сахалин-Курилы"

В Южно-Сахалинске снегопад замёл взлётно-посадочную полосу местного аэропорта. Как говорят очевидцы, самолёты оказались в самом настоящем снежном плену.

"Самолётики стоят, сегодня, говорят, полетят, но вряд ли, наверное. Снега просто вот, по грудь. Есть вообще горы", — прокомментировал РИА "Сахалин-Курилы" очевидец.

Сегодня, 14 января, главную воздушную гавань Сахалинской области закрыли из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за непогоды в административном центре региона на рейс вышли только автобусы маршрута № 3. По проспекту Мира курсирует около 15 единиц транспорта. Согласно прогнозам синоптиков, в Сахалинской области влияние циклона начнёт спадать к выходным — непогода сместится на Южные Курилы. Кое-где ожидается усиление ветра, но местами островитян порадует солнце.