"Самолётики стоят": Сильный снегопад парализовал работу аэропорта на Сахалине
Циклон, принёсший в регион непогоду, не утихает уже третьи сутки.
Кадр из видео © РИА "Сахалин-Курилы"
Сильный снегопад парализовал работу аэропортов на Сахалине. Видео © РИА "Сахалин-Курилы"
В Южно-Сахалинске снегопад замёл взлётно-посадочную полосу местного аэропорта. Как говорят очевидцы, самолёты оказались в самом настоящем снежном плену.
"Самолётики стоят, сегодня, говорят, полетят, но вряд ли, наверное. Снега просто вот, по грудь. Есть вообще горы", — прокомментировал РИА "Сахалин-Курилы" очевидец.
Сегодня, 14 января, главную воздушную гавань Сахалинской области закрыли из-за неблагоприятных погодных условий.
Из-за непогоды в административном центре региона на рейс вышли только автобусы маршрута № 3. По проспекту Мира курсирует около 15 единиц транспорта. Согласно прогнозам синоптиков, в Сахалинской области влияние циклона начнёт спадать к выходным — непогода сместится на Южные Курилы. Кое-где ожидается усиление ветра, но местами островитян порадует солнце.
Ранее Лайф писал, что в Южно-Сахалинске сугробы закрыли окна первых этажей в домах. Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на город со стороны Японского моря. Выпало более 30% месячной нормы осадков, объявлен режим ЧС.
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