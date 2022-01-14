Глава "Молдовагаза" Чебан заявил о нехватке денег на выплаты "Газпрому"

"Молдовагаз" не сможет погасить задолженность перед "Газпромом" за январские поставки топлива без помощи акционеров, в число которых входит правительство страны. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.

"Сейчас мы с правительством работаем над этой проблемой, есть несколько вариантов решения", — заявил Чебан в эфире телеканала TVC 21.

Он выразил уверенность в том, что погасить очередной ежемесячный платёж можно без объявления режима ЧП в республике.