Глава "Молдовагаза" Чебан заявил о нехватке денег на выплаты "Газпрому"
Руководитель компании констатировал, что для погашения задолженности за январь необходима помощь властей страны.
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"Молдовагаз" не сможет погасить задолженность перед "Газпромом" за январские поставки топлива без помощи акционеров, в число которых входит правительство страны. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.
"Сейчас мы с правительством работаем над этой проблемой, есть несколько вариантов решения", — заявил Чебан в эфире телеканала TVC 21.
Он выразил уверенность в том, что погасить очередной ежемесячный платёж можно без объявления режима ЧП в республике.
Как сообщал Лайф ранее, глава парламента Молдавии допустил введение режима ЧП из-за кризиса в энергетике. Сейчас правительство готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ.
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