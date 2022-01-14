Запасы газа в хранилищах Европы впервые так быстро с начала года упали ниже 50%

Впервые за всё время наблюдений с 2011 года за столь короткий период с начала года заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы опустилась ниже 50%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

12 января отбор газа из ПХГ Европы составил 814,66 млн куб. м. В то же время закачка в хранилища оказалась равна лишь 22,64 млн куб — это менее, чем наполовину (на 49,33%). До этого подобное наблюдалось 19 января 2017 года — с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 50%. Теперь же этот показатель был достигнут на целую неделю раньше. Сейчас там находится порядка 53,26 млрд куб. м газа — на 17,7 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.