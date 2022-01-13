Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали на чемпионате Европы среди спортивных пар. Соревнования проходят в Таллине.

Действующие чемпионы мира побили три мировых рекорда — в короткой программе (82,36 балла), произвольном прокате (157,46) и сумме (239,82). Вторыми стали двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43 балла по итогам двух программ).

Бронзу выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Победители чемпионата Европы 2020 года получили в сумме 227,23 балла. В итоге все медали достались сборной России.

На десяти последних первенствах Европы наши фигуристы шестой раз заняли весь пьедестал в парном катании. Ранее подобное происходило в 2012, 2014, 2015, 2018 и 2020 годах.

Ранее Лайф сообщал, что в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине российские фигуристы заняли три первых места по итогам короткой программы. Лучший результат показал Андрей Мозалёв (99,76 балла), вторым стал Марк Кондратюк (99,06), третьим — Евгений Семененко (99,04).