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Золотое безумие: Фигуристы Мишина и Галлямов победили на ЧЕ в парном катании с тремя мировыми рекордами

На десяти последних первенствах континента наши пары шестой раз заняли весь пьедестал.

13 января, 20:01
<p>Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали на чемпионате Европы среди спортивных пар. Соревнования проходят в Таллине.

Действующие чемпионы мира побили три мировых рекорда — в короткой программе (82,36 балла), произвольном прокате (157,46) и сумме (239,82). Вторыми стали двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43 балла по итогам двух программ).

Бронзу выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Победители чемпионата Европы 2020 года получили в сумме 227,23 балла. В итоге все медали достались сборной России.

На десяти последних первенствах Европы наши фигуристы шестой раз заняли весь пьедестал в парном катании. Ранее подобное происходило в 2012, 2014, 2015, 2018 и 2020 годах.

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Ранее Лайф сообщал, что в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине российские фигуристы заняли три первых места по итогам короткой программы. Лучший результат показал Андрей Мозалёв (99,76 балла), вторым стал Марк Кондратюк (99,06), третьим — Евгений Семененко (99,04).

У женщин короткую программу с мировым рекордом выиграла россиянка Камила Валиева, получившая от судей 90,45 балла. Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Наши соотечественницы Александра Трусова (75,13) и Анна Щербакова (69,05) стали третьей и четвёртой соответственно.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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