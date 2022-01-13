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Учёные из Гарварда выявили главную причину развития рассеянного склероза

Согласно их выводам, дело в вирусе, который оказывает серьёзное влияние на клетки головного мозга.

13 января, 19:53

Фото © Pixabay

Рассеянный склероз развивается преимущественно из-за проникновения в ткани мозга человека вируса Эпштейна – Барр. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Гарвардского университета.

"Мы уже много лет изучали эту гипотезу, однако только сейчас смогли однозначно показать, что заражение вирусом Эпштейна – Барр ведёт к рассеянному склерозу. Это свидетельствует о том, что эту болезнь можно предотвратить, если защитить людей от заражения вирусом. Дальнейшее его изучение позволит создать лекарство от рассеянного склероза", — рассказал один из авторов исследования, профессор Гарвардского университета Альберто Ашерио.

Учёные выявили, что после заражения человека вирусом Эпштейна – Барр вероятность рассеянного склероза вырастает примерно в 32 раза. Также учёные обнаружили, что проникновение вируса в организм сопровождается резким ростом в концентрации белка NEFL, что является одним из первых признаков развития рассеянного склероза.

Ашерио и его коллеги уже несколько лет проверяют гипотезу, которая связывает развитие рассеянного склероза с тем, что его носители в недавнем прошлом перенесли вирусную инфекцию. На роль подобного патогена, в частности, чаще всего рассматривается именно вирус Эпштейна – Барр, способный проникать в нейроны и клетки иммунной системы.

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Также Лайф рассказывал, что риск развития склероза повышает "болезнь поцелуев". Оказалось, что за всем стоит мононуклеоз — вирусное заболевание, поражающее в первую очередь лимфатические узлы, а также печень и селезёнку. Чаще всего он передаётся через слюну, поэтому и прозван "поцелуйной болезнью".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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