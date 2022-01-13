На Украине решили модернизировать флагман ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный"
Как заявили в Минобороны, эти работы станут беспрецедентными для всего периода независимости страны. Ими займутся лидеры оборонно-промышленного комплекса и судостроения Незалежной.
Фото © "Укроборонпром"
Флагман Военно-морских сил Украины — противолодочный фрегат "Гетман Сагайдачный" будет отремонтирован и модернизирован. Соответствующий контракт заключили государственный концерн "Укроборонпром" и Министерство обороны. Работы будут проводиться в несколько этапов, начиная с общей оценки технического состояния корабля.
"Работы подобного объёма и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины", — приводит слова директора – генерального конструктора Опытно-проектного центра кораблестроения Вадима Борисова "Укроборонпром".
Борисов уточняет, что в связи с беспрецедентностью работ и для успешной реализации проекта Опытно-проектный центр кораблестроения кооперируется с другими украинскими предприятиями — лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны. Контракт был заключён в конце 2021 года.
Ранее Лайф сообщал, что в Минобороны Украины официально появились американские советники. Их двое, и они будут консультировать Незалежную по оборонным вопросам.
Комментариев: 0