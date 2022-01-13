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На Украине решили модернизировать флагман ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный"

Как заявили в Минобороны, эти работы станут беспрецедентными для всего периода независимости страны. Ими займутся лидеры оборонно-промышленного комплекса и судостроения Незалежной.

13 января, 19:41
<p>Фото © <a href="https://ukroboronprom.com.ua/news/dp-dpck-uklav-derzavnii-kontrakt-na-remont-i-modernizaciyu-fregata-getman-sagaidacnii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Укроборонпром"</a></p>

Фото © "Укроборонпром"

Флагман Военно-морских сил Украины — противолодочный фрегат "Гетман Сагайдачный" будет отремонтирован и модернизирован. Соответствующий контракт заключили государственный концерн "Укроборонпром" и Министерство обороны. Работы будут проводиться в несколько этапов, начиная с общей оценки технического состояния корабля.

"Работы подобного объёма и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины", — приводит слова директора – генерального конструктора Опытно-проектного центра кораблестроения Вадима Борисова "Укроборонпром".

Борисов уточняет, что в связи с беспрецедентностью работ и для успешной реализации проекта Опытно-проектный центр кораблестроения кооперируется с другими украинскими предприятиями — лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны. Контракт был заключён в конце 2021 года.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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