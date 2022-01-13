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Аналитик Абзалов объяснил, почему резко подорожала страховка от дефолта по госдолгу России

Глава Центра стратегических коммуникаций отметил, что макроэкономические показатели у РФ сейчас высокие.

13 января, 19:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После заявлений российской стороны о безрезультатности переговоров с НАТО рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России резко выросла — стоимость страховки от российского дефолта подскочила на 19%. Вернётся ли она к базовым показателям, покажет следующая неделя, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Байден не может не отступать из-за конгресса, в котором сложный расклад. Все опасаются военных действий и санкций, и пойдут тогда самые большие потери у Европы. Инвесторы пытаются осознать, что будет дальше в переговорном процессе", — отметил в беседе с Лайфом Дмитрий Абзалов.

Эксперт отмечает, что основная причина подорожания страховки от дефолта по российскому госдолгу — не экономические показатели России, а геополитика. Ставки подскочили после заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о проблемах с переговорами. Резко отреагировал и фондовый рынок — многие российские акции подешевели.

"У нас сверхприбыль и в нефти, и в газе, химия и металлургия всё растёт... И всё будет зависеть от следующей недели, когда станет понятен письменный ответ и станет понятно, уходим мы в мягкую или жёсткую линию. И если в мягкую, то тогда инвесторы выдохнут и премия за страховку вернётся к базовым показателям", — резюмировал собеседник Лайфа.

Напомним, пятилетний CDS-спред на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился 13 января на 26 базисных пунктов (по состоянию на 16:25 мск), или на 19%. Текущие уровни кредитно-дефолтного свопа на суверенный долг РФ означают, что страховка от дефолта по российским госбумагам в течение пятилетнего периода инвесторам обходится примерно в $162 тыс. (около 12 млн рублей) в год .

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Как сообщал Лайф ранее, Рябков заявил, что Россия справится с последствиями новых санкций США. Наша страна никогда не прогибалась под давлением, не поддавалась под угрозами и при шантаже, обратил внимание дипломат. До этого Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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