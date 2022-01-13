Правительство поддержало инициативу по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правительство РФ поддержало инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Исаева.

"Инициативу партии об онлайн-торговле рецептурными лекарствами поддержало правительство", — говорится в сообщении.

Как уточнил Исаев, предполагается, что онлайн-торговля рецептурными лекарствами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен. По его словам, фракция ЕР готова активно сотрудничать с кабмином, "чтобы уже в 2022 году и рецептурные препараты можно было приобретать через Интернет".

"Нынешняя ситуация, когда можно безрецептурные приобрести онлайн, а рецептурные нельзя, приводит к перекосу в лечении. В таких случаях человек начинает лечиться безрецептурными препаратами, которые лечат симптомы, а не причину заболевания", — заявил Исаев.