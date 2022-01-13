Правительство поддержало инициативу по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Ожидается, что соответствующий законопроект внесут в кабмин в апреле 2022 года.
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Правительство РФ поддержало инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Исаева.
"Инициативу партии об онлайн-торговле рецептурными лекарствами поддержало правительство", — говорится в сообщении.
Как уточнил Исаев, предполагается, что онлайн-торговля рецептурными лекарствами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен. По его словам, фракция ЕР готова активно сотрудничать с кабмином, "чтобы уже в 2022 году и рецептурные препараты можно было приобретать через Интернет".
"Нынешняя ситуация, когда можно безрецептурные приобрести онлайн, а рецептурные нельзя, приводит к перекосу в лечении. В таких случаях человек начинает лечиться безрецептурными препаратами, которые лечат симптомы, а не причину заболевания", — заявил Исаев.
Как сообщал Лайф, в прошлом году несетевым аптекам разрешили с 1 сентября продавать лекарства онлайн. Ответственность за условия хранения и качество препаратов лежит на самих аптеках, даже если медикаменты куплены на сайте партнёра и доставлены курьерами.
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