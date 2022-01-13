Зеленский поручил ввести ограничения для украинских олигархов и за рубежом

Ограничения для украинских олигархов должны действовать не только на территории Украины, но и по всему миру. Такую инициативу президента Владимира Зеленского озвучил глава Минюста республики Денис Малюська.

"Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании СНБО, — отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнёрами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны", — передаёт слова украинского министра агентство "Униан".

Малюська отметил, что Минюст Украины уже работает над выполнением требования Зеленского. Как он указал, с помощью нормативных актов, в частности, планируется урегулировать статус олигархов, чтобы автоматически помешать им вести бизнес за рубежом.