Зеленский поручил ввести ограничения для украинских олигархов и за рубежом
Как пояснил глава Минюста, планируется уточнить статус миллиардеров, чтобы определить для них соответствующие рамки.
Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины
Ограничения для украинских олигархов должны действовать не только на территории Украины, но и по всему миру. Такую инициативу президента Владимира Зеленского озвучил глава Минюста республики Денис Малюська.
"Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании СНБО, — отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнёрами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны", — передаёт слова украинского министра агентство "Униан".
Малюська отметил, что Минюст Украины уже работает над выполнением требования Зеленского. Как он указал, с помощью нормативных актов, в частности, планируется урегулировать статус олигархов, чтобы автоматически помешать им вести бизнес за рубежом.
Как рассказывал Лайф, Зеленский подписал скандальный закон об олигархах в начале ноября прошлого года. Украинский лидер заверил, что документ коренным образом поменяет отношения между бизнесом и властью. По его словам, все экономические игроки отныне будут равными.
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