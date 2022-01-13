Лайф публикует видео из шахты лифта "Президент-отеля" в Москве, где погибли двое рабочих
Проверку по факту трагедии начала столичная прокуратура, на месте работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Шахта лифта "Президент-отеля" в Москве, где погибли двое рабочих © Telegram-канал SHOT
В результате падения лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли двое рабочих — 31-летний Артак Безоян и 32-летний Хаик Хазарян. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Один из них находился в рухнувшей кабине, а второй оказался зажат между лифтом и стеной. Сейчас проверку трагедии проводит столичная прокуратура. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует и.о. замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова.
Фото © Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Напомним, ЧП случилось вечером 13 января. По предварительным данным, всё произошло, когда рабочие ремонтировали подъёмник. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
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