Лайф публикует видео из шахты лифта "Президент-отеля" в Москве, где погибли двое рабочих

Шахта лифта "Президент-отеля" в Москве, где погибли двое рабочих © Telegram-канал SHOT

В результате падения лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли двое рабочих — 31-летний Артак Безоян и 32-летний Хаик Хазарян. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Один из них находился в рухнувшей кабине, а второй оказался зажат между лифтом и стеной. Сейчас проверку трагедии проводит столичная прокуратура. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует и.о. замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова.

Фото © Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ