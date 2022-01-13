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Лайф публикует видео из шахты лифта "Президент-отеля" в Москве, где погибли двое рабочих

Проверку по факту трагедии начала столичная прокуратура, на месте работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

13 января, 18:48

Кадр видео © Telegram-канал SHOT

Шахта лифта "Президент-отеля" в Москве, где погибли двое рабочих © Telegram-канал SHOT

В результате падения лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли двое рабочих — 31-летний Артак Безоян и 32-летний Хаик Хазарян. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Один из них находился в рухнувшей кабине, а второй оказался зажат между лифтом и стеной. Сейчас проверку трагедии проводит столичная прокуратура. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует и.о. замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова.

Фото © Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Фото © Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там всю ночь

Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там всю ночь

Напомним, ЧП случилось вечером 13 января. По предварительным данным, всё произошло, когда рабочие ремонтировали подъёмник. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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