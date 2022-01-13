В "Президент-отеле" в Москве лифт сорвался в шахту, погибли два человека
По предварительной информации, оба — рабочие, ремонтировавшие подъёмник. На месте работают экстренные службы.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Два человека погибли в столичном "Президент-отеле", когда лифт с людьми рухнул в шахту. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Здание гостиницы расположено на Большой Якиманке. По предварительным данным, ЧП произошло, когда рабочие ремонтировали подъёмник. Они и стали жертвами трагедии. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Лайф рассказывал, как петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там всю ночь. У девушки диагностировали в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому.
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