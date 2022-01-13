В "Президент-отеле" в Москве лифт сорвался в шахту, погибли два человека

Два человека погибли в столичном "Президент-отеле", когда лифт с людьми рухнул в шахту. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Здание гостиницы расположено на Большой Якиманке. По предварительным данным, ЧП произошло, когда рабочие ремонтировали подъёмник. Они и стали жертвами трагедии. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.