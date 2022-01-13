В Багдаде Посольство США вновь обстреляли ракетами
Сообщается, что оба снаряда удалось сбросить системами ПВО. Информации о пострадавших или погибших не поступало.
Кадр из видео © Twitter / Himat75
Кадры перехвата ракет в Багдаде © Twitter / Himat75
Посольство США в Ираке, расположенное в столице страны, подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
По его данным, здание диппредставительства было поражено двумя управляемыми ракетами. Утверждается, что оба снаряда удалось сбросить системами ПВО. Информации о пострадавших или погибших не поступало.
Напомним, что здание дипмиссии расположено в зелёной зоне Багдада. Эта охраняемая территория регулярно становится мишенью обстрелов. Обычно они не приводят к жертвам или существенному ущербу. К слову, очередной обстрел американского посольства произошёл 19 декабря 2021 года.
А ранее The New York Times сообщил, что Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Проанализированные журналистами издания документы свидетельствуют о том, что "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены.
Комментариев: 0