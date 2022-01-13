В Багдаде Посольство США вновь обстреляли ракетами

Кадры перехвата ракет в Багдаде © Twitter / Himat75

Посольство США в Ираке, расположенное в столице страны, подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, здание диппредставительства было поражено двумя управляемыми ракетами. Утверждается, что оба снаряда удалось сбросить системами ПВО. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Напомним, что здание дипмиссии расположено в зелёной зоне Багдада. Эта охраняемая территория регулярно становится мишенью обстрелов. Обычно они не приводят к жертвам или существенному ущербу. К слову, очередной обстрел американского посольства произошёл 19 декабря 2021 года.