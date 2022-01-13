Посольство РФ не получало обращений о подготовке визита главы МИД Великобритании в Москву

Посольство России в Великобритании не получало никакого официального обращения относительно визита в Москву главы британского МИД Лиз Трасс. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Что касается новостей в The Times, то для нас это тоже сюрприз, мы прочитали об этом. Но могу сказать, что никакого официального обращения на этот счёт у нас не было", — пояснил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".