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Посольство РФ не получало обращений о подготовке визита главы МИД Великобритании в Москву

О том, что Лиз Трасс собирается приехать в российскую столицу, ранее сообщила газета The Times. По данным издания, это должно произойти уже в начале февраля.

13 января, 17:55
<p>Элизабет Трасс © ТАСС / RATCLIFFE / POOL</p>

Элизабет Трасс © ТАСС / RATCLIFFE / POOL

Посольство России в Великобритании не получало никакого официального обращения относительно визита в Москву главы британского МИД Лиз Трасс. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Что касается новостей в The Times, то для нас это тоже сюрприз, мы прочитали об этом. Но могу сказать, что никакого официального обращения на этот счёт у нас не было", — пояснил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

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О том, что Трасс может приехать в столицу России уже в начале февраля, ранее сообщила газета The Times. Отметим, что главы британского МИД не посещали нашу страну аж с 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас занимает пост премьер-министра Соединённого Королевства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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