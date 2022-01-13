Посольство РФ не получало обращений о подготовке визита главы МИД Великобритании в Москву
О том, что Лиз Трасс собирается приехать в российскую столицу, ранее сообщила газета The Times. По данным издания, это должно произойти уже в начале февраля.
Элизабет Трасс © ТАСС / RATCLIFFE / POOL
Посольство России в Великобритании не получало никакого официального обращения относительно визита в Москву главы британского МИД Лиз Трасс. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
"Что касается новостей в The Times, то для нас это тоже сюрприз, мы прочитали об этом. Но могу сказать, что никакого официального обращения на этот счёт у нас не было", — пояснил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
О том, что Трасс может приехать в столицу России уже в начале февраля, ранее сообщила газета The Times. Отметим, что главы британского МИД не посещали нашу страну аж с 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас занимает пост премьер-министра Соединённого Королевства.
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