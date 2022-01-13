Швеция начала патрулирование Готланда в Балтийском море на фоне "активности РФ"

Вооружённые силы Швеции активизировали свои действия на острове Готланд в Балтийском море. Военные усилили патрулирование аэропорта Висбю, а также порта и других гаваней стратегической территории "на фоне напряжённости между НАТО и Россией из-за Украины".

"С сегодняшнего дня мы будем на виду в большей степени, присутствуя на важных стратегических объектах гражданского назначения", — сказал пресс-секретарь расквартированного на Готланде полка Томас Энгсхаммар местному каналу Шведского радио (Sverigesradio).

По словам Энгсхаммара, такие меры безопасности связаны с "усилением риторики России в отношении НАТО". Представитель полка также объяснил патрулирование "растущей активностью" РФ в "непосредственной близости от Швеции" и тем, что аэропорт и гавани имеют большое значение для жизни Готланда. Он отметил, что так готландцы, а с ними и другие страны увидят, что военные обеспечивают активную защиту в соответствии с "текущей ситуацией". Между тем Энгсхаммар уточнил, что в руководстве вооружённых сил вероятность нападения на Швецию оценивают как низкую, но считают необходимым поддержание боевой готовности, обеспечивая таким образом "себе свободу действий".

Ранее Лайф сообщал, что НАТО указало РФ на присутствие российских войск у границы с Украиной. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что не Незалежная представляет угрозу для Москвы, а наоборот.