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Регион
Опубликовано 13 января 2022, 21:37

Швеция начала патрулирование Готланда в Балтийском море на фоне "активности РФ"

Фото © Wikipedia / Military_on_Gotland

Фото © Wikipedia / Military_on_Gotland

Одновременно в руководстве вооружённых сил страны вероятность "нападения России" оценивают как низкую.

Вооружённые силы Швеции активизировали свои действия на острове Готланд в Балтийском море. Военные усилили патрулирование аэропорта Висбю, а также порта и других гаваней стратегической территории "на фоне напряжённости между НАТО и Россией из-за Украины".

"С сегодняшнего дня мы будем на виду в большей степени, присутствуя на важных стратегических объектах гражданского назначения", — сказал пресс-секретарь расквартированного на Готланде полка Томас Энгсхаммар местному каналу Шведского радио (Sverigesradio).

По словам Энгсхаммара, такие меры безопасности связаны с "усилением риторики России в отношении НАТО". Представитель полка также объяснил патрулирование "растущей активностью" РФ в "непосредственной близости от Швеции" и тем, что аэропорт и гавани имеют большое значение для жизни Готланда. Он отметил, что так готландцы, а с ними и другие страны увидят, что военные обеспечивают активную защиту в соответствии с "текущей ситуацией". Между тем Энгсхаммар уточнил, что в руководстве вооружённых сил вероятность нападения на Швецию оценивают как низкую, но считают необходимым поддержание боевой готовности, обеспечивая таким образом "себе свободу действий".

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Ранее Лайф сообщал, что НАТО указало РФ на присутствие российских войск у границы с Украиной. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что не Незалежная представляет угрозу для Москвы, а наоборот.

Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

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Арина Родионова
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