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Эрдоган заявил о нацеленности Турции на членство в Евросоюзе

Лидер республики также призвал не допускать попыток саботировать диалог Анкары и Брюсселя под предлогом обеспечения "солидарности" внутри ЕС.

13 января, 18:26
<p>Реджеп Тайип Эрдоган © <a href="https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/134302/-cografi-tarih-ve-beseri-olarak-avrupa-kitasi-nin-bir-parcasi-olan-turkiye-avrupa-birligi-tam-uyelik-hedefine-baglidir-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Турции</p>

Реджеп Тайип Эрдоган © Сайт президента Турции

Турция нацелена на полноправное членство в Евросоюзе, ведь является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулось объединение. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Государство является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС", — сказал Эрдоган на встрече с послами стран – участниц союза в Анкаре.

При этом турецкий лидер призвал не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и Брюсселя под предлогом обеспечения "солидарности" внутри ЕС.

Эрдоган назвал Турцию восходящей звездой XXI века

Эрдоган назвал Турцию восходящей звездой XXI века

Ранее Лайф рассказывал, что в начале января президент РФ Владимир Путин обсудил с Эрдоганом партнёрство России и Турции. Беседа с турецким лидером стала для главы РФ первым официальным телефонным разговором с зарубежными коллегами в наступившем 2022 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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