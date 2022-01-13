Эрдоган заявил о нацеленности Турции на членство в Евросоюзе
Лидер республики также призвал не допускать попыток саботировать диалог Анкары и Брюсселя под предлогом обеспечения "солидарности" внутри ЕС.
Реджеп Тайип Эрдоган © Сайт президента Турции
Турция нацелена на полноправное членство в Евросоюзе, ведь является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулось объединение. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Государство является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС", — сказал Эрдоган на встрече с послами стран – участниц союза в Анкаре.
При этом турецкий лидер призвал не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и Брюсселя под предлогом обеспечения "солидарности" внутри ЕС.
Ранее Лайф рассказывал, что в начале января президент РФ Владимир Путин обсудил с Эрдоганом партнёрство России и Турции. Беседа с турецким лидером стала для главы РФ первым официальным телефонным разговором с зарубежными коллегами в наступившем 2022 году.
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