Эрдоган заявил о нацеленности Турции на членство в Евросоюзе

Турция нацелена на полноправное членство в Евросоюзе, ведь является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулось объединение. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Государство является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС", — сказал Эрдоган на встрече с послами стран – участниц союза в Анкаре.

При этом турецкий лидер призвал не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и Брюсселя под предлогом обеспечения "солидарности" внутри ЕС.