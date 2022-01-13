На мусорном полигоне в Московской области нашли расчленённым пропавшего бизнесмена из Тулы

На одном из мусорных полигонов в Подмосковье было обнаружено тело 45-летнего предпринимателя из Тулы, пропавшего 6 января. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на региональное управление СКР.

Там указали, что накануне исчезновения мужчина отправился на своём автомобиле на встречу, оставив у знакомых дочь, а на следующий день была найдена его машина. Позже тело погибшего было обнаружено на свалке.

По данным портала "Тульские новости", погибшим оказался Сергей Миленин. Также предполагается, что конфликт между ним и убийцей произошёл из-за денег. По предварительной версии, подозреваемый до смерти избил мужчину, а затем расчленил его тело.

Также известно, что предполагаемый убийца через несколько дней был задержан, им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области. На него завели дело по статье "Убийство", на время следствия мужчину отправили в СИЗО.