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На мусорном полигоне в Московской области нашли расчленённым пропавшего бизнесмена из Тулы

Накануне исчезновения мужчина отправился на своём автомобиле на встречу. На следующий день его машина была найдена, а хозяина поблизости не было.

13 января, 18:22
<p>© <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

© СК РФ

На одном из мусорных полигонов в Подмосковье было обнаружено тело 45-летнего предпринимателя из Тулы, пропавшего 6 января. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на региональное управление СКР.

Там указали, что накануне исчезновения мужчина отправился на своём автомобиле на встречу, оставив у знакомых дочь, а на следующий день была найдена его машина. Позже тело погибшего было обнаружено на свалке.

По данным портала "Тульские новости", погибшим оказался Сергей Миленин. Также предполагается, что конфликт между ним и убийцей произошёл из-за денег. По предварительной версии, подозреваемый до смерти избил мужчину, а затем расчленил его тело.

Также известно, что предполагаемый убийца через несколько дней был задержан, им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области. На него завели дело по статье "Убийство", на время следствия мужчину отправили в СИЗО.

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Ранее Лайф писал, что экс-помощника Владимира Жириновского обнаружили мёртвым в своей квартире в Москве. Следов насильственной смерти не замечено. При этом известно, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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