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У штаб-квартиры полиции Капитолия задержали женщину с набитой оружием машиной

Ей предъявлены многочисленные обвинения в незаконном владении оружием и незарегистрированными боеприпасами.

13 января, 18:05
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CapitolPolice/status/1479410050175320069/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Capitol Police</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Capitol Police

Женщина с пистолетами и полуавтоматической винтовкой в машине была задержана возле штаб-квартиры полиции Капитолия США. Об этом сказано в заявлении правоохранителей.

Отмечается, что Кери Линн Макатти припарковалась 12 января перед зданием в зоне, где стоянка запрещена, и заявила полицейским, что приехала в Вашингтон из Мичигана, желая поговорить об информации "о 6 января 2021 года", когда произошёл штурм Капитолия. Один из сотрудников заметил в машине женщины чехол для оружия и приклад длинноствольного ружья, и Макатти подтвердила, что имеет при себе огнестрельное оружие.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что 58-летняя подозреваемая приехала сюда для того, чтобы что-то сделать, кроме как поговорить с нашими офицерами", — сказано в заявлении полиции.

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Вместе с боеприпасами из её машины изъяли незаряженную винтовку и заряженное ружьё, а также пистолет-пулемёт. Ей предъявлены обвинения в незаконном владении оружием и незарегистрированными боеприпасами.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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