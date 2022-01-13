У штаб-квартиры полиции Капитолия задержали женщину с набитой оружием машиной

Женщина с пистолетами и полуавтоматической винтовкой в машине была задержана возле штаб-квартиры полиции Капитолия США. Об этом сказано в заявлении правоохранителей.

Отмечается, что Кери Линн Макатти припарковалась 12 января перед зданием в зоне, где стоянка запрещена, и заявила полицейским, что приехала в Вашингтон из Мичигана, желая поговорить об информации "о 6 января 2021 года", когда произошёл штурм Капитолия. Один из сотрудников заметил в машине женщины чехол для оружия и приклад длинноствольного ружья, и Макатти подтвердила, что имеет при себе огнестрельное оружие.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что 58-летняя подозреваемая приехала сюда для того, чтобы что-то сделать, кроме как поговорить с нашими офицерами", — сказано в заявлении полиции.