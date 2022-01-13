SpaceX запустила ракету-носитель с украинским спутником и другими аппаратами

Американская компания SpaceX в рамках своей коммерческой программы осуществила запуск частных и государственных космических аппаратов, в том числе украинского спутника дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Трансляция ведётся на сайте компании.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 18:25 мск (10:25 по времени Восточного побережья США).

SpaceX доставит на орбиту 105 космических аппаратов из 20 стран. Срок эксплуатации украинского спутника составляет три года, основным производителем спутника является КБ "Южное". Как указывал глава Госкосмоса Украины Владимир Тафтай, сумма контракта на запуск "Сич 2-30 (2-1)" ракетой-носителем SpaceX — 1,99 миллиона долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запуск в своём телеграм-канале. Он отметил, что страна вывела свой спутник в космос впервые за последние десять лет.

"Сегодня произошло очень важное событие — Украина вывела в космос свой спутник "Сич 2-30". Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошёл успешно", — сообщил политик.

"С уверенностью могу сказать, что сегодня у нас ещё один успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса", — заявил Зеленский и подчеркнул, что его соотечественники "доказали возможность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство".