Синоптик Тишковец: На Москву в пятницу обрушится четверть месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, также ниже барического плинтуса упадёт атмосферное давление — до 716 миллиметров ртутного столба.

Как пояснил специалист, тёплый атмосферный фронт, который принёс в столицу мощный снегопад, откроет путь к вторжению атлантического воздуха с аномально высоким температурным фоном. В итоге среднесуточная климатическая норма будет выше на 8−10 градусов. Так, согласно прогнозам Тишковца, в ночь на 14 января начнётся резкое потепление до минус 2 — плюс 3 градусов, однако из-за порывистого ветра по ощущениям температура будет казаться ниже.

"Обложные осадки будут идти и в пятницу, причём уже в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождём и моросью", — цитирует РИА "Новости" метеоролога.

Тишковец уточнил, что за предстоящие сутки общее количество осадков достигнет от 7 до 12 миллиметров, что составляет 20−25% месячной нормы. Особенно сильными осадки будут в середине дня, а видимость ухудшится до 500 метров. Также специалист добавил, что потепление будет недолгим, и уже вечером в пятницу, 14 января, начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, который принесёт устойчивую минусовую погоду.