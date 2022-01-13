НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Помощник Кеннеди Мальмгрен раскрыл, чем Путин впечатлил его при личной встрече

Также международный переговорщик считает, что Байден, НАТО и Украина неправильно понимают российского лидера. По его мнению, диалог может стать успешным только в одном случае.

13 января, 18:32
<p><em style="font-style: italic;">Владимир Путин</em> © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67271/photos/67108" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Владимир Путин © Kremlin.ru

Старший помощник экс-президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен поделился впечатлениями о личной встрече с Владимиром Путиным в 1992 году. Его воспоминания опубликованы в статье на британском портале Unherd.

"Это человек (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира", — отметил Мальмгрен.

Как новые суперсанкции против Владимира Путина и российских банков могут ударить по самой Америке

Как новые суперсанкции против Владимира Путина и российских банков могут ударить по самой Америке

По его словам, Путин пришёл к власти в тот момент, когда Россия "остро нуждалась в сильном плече". Вместе с тем Мальмгрен подчеркнул, что глава РФ несколько раз рассказывал ему, как восхищается Петром I. Как пояснил помощник, хоть с 1988 года он и не был гостем Кремля, осведомлён, что российский лидер повесил портреты императора в нескольких конференц-залах.

Кроме того, Мальмгрен считает, что президент США Джо Байден, НАТО и Украина неправильно понимают Путина. По его мнению, российский лидер соблюдает собственную тактику, поэтому диалог может стать успешным только в том случае, если оппоненты пойдут на сделку "дешевле" любой другой альтернативы. Помощник добавил, что нынешний тупик на Украине напоминает ему аналогичную ситуацию.

Постпред США при ОБСЕ Карпентер озвучил два основных пути в контактах с Россией

Постпред США при ОБСЕ Карпентер озвучил два основных пути в контактах с Россией

Ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1