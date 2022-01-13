Помощник Кеннеди Мальмгрен раскрыл, чем Путин впечатлил его при личной встрече
Также международный переговорщик считает, что Байден, НАТО и Украина неправильно понимают российского лидера. По его мнению, диалог может стать успешным только в одном случае.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Старший помощник экс-президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен поделился впечатлениями о личной встрече с Владимиром Путиным в 1992 году. Его воспоминания опубликованы в статье на британском портале Unherd.
"Это человек (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира", — отметил Мальмгрен.
По его словам, Путин пришёл к власти в тот момент, когда Россия "остро нуждалась в сильном плече". Вместе с тем Мальмгрен подчеркнул, что глава РФ несколько раз рассказывал ему, как восхищается Петром I. Как пояснил помощник, хоть с 1988 года он и не был гостем Кремля, осведомлён, что российский лидер повесил портреты императора в нескольких конференц-залах.
Кроме того, Мальмгрен считает, что президент США Джо Байден, НАТО и Украина неправильно понимают Путина. По его мнению, российский лидер соблюдает собственную тактику, поэтому диалог может стать успешным только в том случае, если оппоненты пойдут на сделку "дешевле" любой другой альтернативы. Помощник добавил, что нынешний тупик на Украине напоминает ему аналогичную ситуацию.
Ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
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