Помощник Кеннеди Мальмгрен раскрыл, чем Путин впечатлил его при личной встрече

Старший помощник экс-президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен поделился впечатлениями о личной встрече с Владимиром Путиным в 1992 году. Его воспоминания опубликованы в статье на британском портале Unherd.

"Это человек (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира", — отметил Мальмгрен.

По его словам, Путин пришёл к власти в тот момент, когда Россия "остро нуждалась в сильном плече". Вместе с тем Мальмгрен подчеркнул, что глава РФ несколько раз рассказывал ему, как восхищается Петром I. Как пояснил помощник, хоть с 1988 года он и не был гостем Кремля, осведомлён, что российский лидер повесил портреты императора в нескольких конференц-залах.