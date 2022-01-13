Губернатор Подмосковья Воробьёв допустил введение новых ограничений из-за "омикрона"

Власти Подмосковья могут ввести дополнительные ограничения, если распространение штамма коронавируса "омикрон" усугубит эпидемиологическую обстановку в регионе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Если на то будут основания, конечно, ограничения [будут вводиться]. <…> Всё, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Также он отметил, что за минувшие три дня в Подмосковье удвоилось количество случаев заражения "омикроном". По его словам, все прогнозы специалистов подтверждаются, так как новая мутация стремительно распространяется на территории нашей страны.