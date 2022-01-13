Губернатор Подмосковья Воробьёв допустил введение новых ограничений из-за "омикрона"
За минувшие три дня в области удвоилось количество случаев заражения новой мутацией, отметил глава региона. По его словам, штамм стремительно распространяется на территории нашей страны.
© Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Власти Подмосковья могут ввести дополнительные ограничения, если распространение штамма коронавируса "омикрон" усугубит эпидемиологическую обстановку в регионе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Если на то будут основания, конечно, ограничения [будут вводиться]. <…> Всё, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".
Также он отметил, что за минувшие три дня в Подмосковье удвоилось количество случаев заражения "омикроном". По его словам, все прогнозы специалистов подтверждаются, так как новая мутация стремительно распространяется на территории нашей страны.
А ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил готовность системы здравоохранения перед всплеском заражений "омикроном". По словам медика, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациентов с новой мутацией меньше, при этом скорость её распространения куда быстрее, чем у "дельты".
Лайф уже сообщал, что в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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