НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Губернатор Подмосковья Воробьёв допустил введение новых ограничений из-за "омикрона"

За минувшие три дня в области удвоилось количество случаев заражения новой мутацией, отметил глава региона. По его словам, штамм стремительно распространяется на территории нашей страны.

13 января, 18:45

© Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Власти Подмосковья могут ввести дополнительные ограничения, если распространение штамма коронавируса "омикрон" усугубит эпидемиологическую обстановку в регионе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Если на то будут основания, конечно, ограничения [будут вводиться]. <…> Всё, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 13.01.2022, самые свежие новости

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 13.01.2022, самые свежие новости

Также он отметил, что за минувшие три дня в Подмосковье удвоилось количество случаев заражения "омикроном". По его словам, все прогнозы специалистов подтверждаются, так как новая мутация стремительно распространяется на территории нашей страны.

А ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил готовность системы здравоохранения перед всплеском заражений "омикроном". По словам медика, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациентов с новой мутацией меньше, при этом скорость её распространения куда быстрее, чем у "дельты".

Лайф уже сообщал, что в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.


Онищенко: Уже сейчас можно рекомендовать переводить сотрудников на удалёнку

Онищенко: Уже сейчас можно рекомендовать переводить сотрудников на удалёнку

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1