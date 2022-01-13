Сосед раскрыл Лайфу подробности ограбления дома Григорьева © LIFE

Сосед кинопродюсера и автора телепередачи "Куклы" Василия Григорьева раскрыл Лайфу подробности нападения неизвестных на дом звезды. По его словам, всё происходило "как в кино": грабители нарядились в камуфляж и пришли с собаками.

"Было их двое, в камуфляже как у ФСБ или полиции, с рациями. Уложили лицом в пол, телефоны отобрали у кухарки и других рабочих", — рассказал Пётр, которому о случившемся поведал местный рабочий.

Он также добавил, что преступники забрались в дом ночью, но никто так и не понял, как грабители смогли перелезть через чересчур высокий забор на охраняемую со всех сторон территорию.

По его словам, продюсер живёт там давно, но появляется в доме редко. Пётр уточнил, что видит соседа раз в квартал, так как тот "обычно то во Франции, то ещё где-то".