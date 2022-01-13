Журналисты узнали, как Порошенко ещё в 2019-м переписал корпорацию Roshen на сына

Экс-президент Украины Пётр Порошенко переписал основную часть своего бизнеса на сына Алексея. Это было сделано с целью сохранения его основных активов, сообщается в материале украинского агентства "Следствие.инфо".

По словам авторов публикации, в открытых источниках в перечне арестованных активов отсутствует какое-либо имущество, считавшееся основным бизнесом предпринимателя, включая кондитерскую корпорацию "Рошен", и это подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Украины Юрий Белкин.

Отмечается, что журнал Forbes Ukraine оценивал корпорацию более чем в 1,1 миллиарда долларов, а ранее Порошенко указывал свой кондитерский бизнес в ежегодных декларациях.

"Речь идёт об около 50 компаний, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес", — говорится в расследовании.