Журналисты узнали, как Порошенко ещё в 2019-м переписал корпорацию Roshen на сына
Так бывший президент Украины спас активы от ареста. Утверждается, что Порошенко-младший стал владельцем и аграрного бизнеса отца.
Пётр Порошенко © YouTube-канал / 5-й канал
Экс-президент Украины Пётр Порошенко переписал основную часть своего бизнеса на сына Алексея. Это было сделано с целью сохранения его основных активов, сообщается в материале украинского агентства "Следствие.инфо".
По словам авторов публикации, в открытых источниках в перечне арестованных активов отсутствует какое-либо имущество, считавшееся основным бизнесом предпринимателя, включая кондитерскую корпорацию "Рошен", и это подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Украины Юрий Белкин.
Отмечается, что журнал Forbes Ukraine оценивал корпорацию более чем в 1,1 миллиарда долларов, а ранее Порошенко указывал свой кондитерский бизнес в ежегодных декларациях.
"Речь идёт об около 50 компаний, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес", — говорится в расследовании.
В публикации также указано, что сейчас экс-президент является владельцем примерно 10 компаний, "большинство которых, по открытым данным налоговой службы, сложно назвать успешными".
Напомним, 20 декабря 2021-го стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. А 6 января суд арестовал всё имущество и активы Порошенко. Позднее защита политика заявила, что на задержание нет никаких оснований, а доверитель якобы готов явиться в суд в добровольном порядке и активно участвовать в процессе.
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