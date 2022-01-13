В Ивановской области задержали семь экстремистов

В Ивановской области пресекли деятельность религиозной экстремистской организации "АТ-такфир ва-ль-хиджра"*. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий при поддержке управления Росгвардии по Ивановской области задержаны семь участников данной организации: три гражданина Российской Федерации и четыре гражданина Азербайджанской Республики", — передаёт РИА "Новости" сообщение ведомства.

Как рассказали в УФСБ, двое из задержанных причастны к финансированию международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ)*.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации. По данной статье им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

Напомним, группировка "Ат-такфир ва-ль-хиджра" ("Искупление и исход") появилась в Египте в начале 70-х годов. Эта организация считается одной из самых радикальных международных террористических группировок. Её члены проповедуют полный разрыв с современным обществом, признавая его "неверным". В сентябре 2010 года российские власти признали группировку "Ат-такфир ва-ль-хиджра" экстремистской организацией.

А ранее Лайф рассказывал, что в Астрахани, предположительно, задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева. 39-летний Магомед Алханов был осуждён за бандитизм и состоял в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.