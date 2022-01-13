Вандал ручкой подрисовал глаза на картине ученицы Малевича

Неизвестные подрисовали глаза на картине Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934), выставленной в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание The art newspaper Russia.

Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей была частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в екатеринбургском фонде "Президентский центр Б. Н. Ельцина". Новые штрихи на полотне заметили две посетительницы вечером 7 декабря. Отмечается, что чернила проникли в слой краски, ведь титановые белила не были покрыты авторским лаком. Кроме того, у левой фигуры зафиксирована мелкая выкрошка красочного слоя.

Картина была в срочном порядке возвращена в Третьяковку, где подсчитали стоимость реставрационных работ — 250 тысяч рублей. Картина была застрахована на 74,9 млн рублей, поэтому все расходы на восстановление оплатит страховая компания. Дирекция "Ельцин Центра" обратилась в полицию, однако лишь спустя 13 дней после обнаружения вмешательства, при этом не предоставив данных о внешности преступника, хотя в зале стоят камеры. По данным издания, УМВД Екатеринбурга отказало в возбуждении уголовного дела, посчитав ущерб незначительным.

Картина "Три фигуры" Анны Лепорской до повреждения. Фото © "Ельцин Центр"

Уже в январе 2022 года Министерство культуры направило в Генпрокуратуру РФ жалобу на отказ в возбуждении дела с просьбой начать расследование по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия".