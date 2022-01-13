Глава парламента Молдавии допустил введение режима ЧП из-за кризиса в энергетике

В Молдавии может быть введён режиму чрезвычайного положения, если газовый кризис в стране выйдет из-под контроля. Об этом заявил председатель парламента Молдавии, лидер правящей "Партии действия и солидарности" Игорь Гросу.

"Не исключается введение чрезвычайного положения, если того потребует ситуация", — сказал Гросу в интервью телеканалу "R-Live" в четверг.

По его словам, молдавское правительство готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифов на газ.