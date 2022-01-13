Глава парламента Молдавии допустил введение режима ЧП из-за кризиса в энергетике
Сейчас правительство готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ.
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В Молдавии может быть введён режиму чрезвычайного положения, если газовый кризис в стране выйдет из-под контроля. Об этом заявил председатель парламента Молдавии, лидер правящей "Партии действия и солидарности" Игорь Гросу.
"Не исключается введение чрезвычайного положения, если того потребует ситуация", — сказал Гросу в интервью телеканалу "R-Live" в четверг.
По его словам, молдавское правительство готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифов на газ.
"Это большая политика. Что мы должны делать, так это быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями", — отметил парламентарий.
Как сообщал Лайф, ранее молдавская сторона задержала перечисленте "Газпрому" денег за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с чем российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. После этого вице-премьер страны Андрей Спыну указал на нехватку времени для погашения долга и заявил о намерении попросить отсрочку на пару дней. 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен.
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