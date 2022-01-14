Инфекционист Минздрава Чуланов назвал непривитых "плацдармом эволюции ковида"
Он отмечает, что у вируса больше шансов на эволюцию и преимуществ там, где много таких людей.
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Риск появления нового штамма коронавируса выше в организме непривитого человека, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Эксперт отметил, что у вакцинированного гораздо меньше шансов заболеть самому и заразить других.
"Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса", — рассказал Чуланов в интервью РБК.
Количество таких "плацдармов" возможно сократить только за счёт вакцинации, в таком случае риск дальнейшего распространения и развития коронавируса будет снижаться, рассуждает Чуланов. В популяции, где много непривитых, отмечает инфекционист, больше шансов на эволюцию и преимуществ.
"Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли ещё десяток новых штаммов или пандемия закончится на "омикроне", — заключил Чуланов.
Как сообщал Лайф ранее, Песков назвал вакцинацию от ковида добром "на фоне надвигающейся войны". Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с распространением штамма "омикрон".
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