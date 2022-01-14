Инфекционист Минздрава Чуланов назвал непривитых "плацдармом эволюции ковида"

Риск появления нового штамма коронавируса выше в организме непривитого человека, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Эксперт отметил, что у вакцинированного гораздо меньше шансов заболеть самому и заразить других.

"Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса", — рассказал Чуланов в интервью РБК.

Количество таких "плацдармов" возможно сократить только за счёт вакцинации, в таком случае риск дальнейшего распространения и развития коронавируса будет снижаться, рассуждает Чуланов. В популяции, где много непривитых, отмечает инфекционист, больше шансов на эволюцию и преимуществ.

"Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли ещё десяток новых штаммов или пандемия закончится на "омикроне", — заключил Чуланов.