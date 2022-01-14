Сенат США отклонил проект о новых санкциях против "Северного потока – 2"
Автор поправки — сенатор Круз — планировал добиться отмены освобождения от американских рестрикций Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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Сенат США не поддержал законопроект о новых санкциях, направленных против "Северного потока – 2", предложенный республиканцем Тедом Крузом. Для утверждения документа нужны были голоса 60 сенаторов, однако набрать их не удалось.
Санкции предполагали блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода. Законопроект предписывал президенту ввод санкций в течение 15 дней после принятия в Сенате. Круз таким образом планировал добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Республиканец угрожал в случае непринятия документа препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента США Джо Байдена на посты в администрации. Он хотел, чтобы поправка попала в оборонный бюджет страны на 2022 год, однако в принятый вариант закона этот пункт не вошёл.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдепе выступили против новых санкций в отношении "Северного потока – 2". Там подчеркнули, что соответствующий законопроект не является "искренней попыткой противостоять российской агрессии".
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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