Сенат США отклонил проект о новых санкциях против "Северного потока – 2"

Сенат США не поддержал законопроект о новых санкциях, направленных против "Северного потока – 2", предложенный республиканцем Тедом Крузом. Для утверждения документа нужны были голоса 60 сенаторов, однако набрать их не удалось.

Санкции предполагали блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода. Законопроект предписывал президенту ввод санкций в течение 15 дней после принятия в Сенате. Круз таким образом планировал добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Республиканец угрожал в случае непринятия документа препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента США Джо Байдена на посты в администрации. Он хотел, чтобы поправка попала в оборонный бюджет страны на 2022 год, однако в принятый вариант закона этот пункт не вошёл.