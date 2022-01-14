Полиция Лондона отказалась расследовать участие Джонсона в ковид-вечеринке
В ведомстве заявили, что работа правоохранительных органов по факту подобных нарушений не проводится при большом сроке давности.
Борис Джонсон. Фото © ТАСС / РА
Полиция Великобритании не будет проводить расследование по факту вечеринки с участием премьер-министра Бориса Джонсона в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Об этом заявили в лондонской полиции.
"В соответствии с политикой столичной полиции её сотрудники, как правило, не расследуют нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли", — говорится в заявлении.
Тем не менее полицейские допускают, что расследование может начаться, если по факту возможных нарушений выявится наличие "существенных доказательств". Сейчас же проверку фактов проведения вечеринок во время локдауна по поручению самого Джонсона проводит секретарь кабинета министров.
Ранее Лайф писал о том, что рейтинг Джонсона обрушился после новости о скандальной вечеринке в разгар пандемии. Согласно опросу, лишь 24% британцев относятся к премьеру положительно, когда 66% — отрицательно. При этом недовольство политиком усиливается в том числе среди сторонников правящей партии.
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