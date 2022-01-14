Полиция Лондона отказалась расследовать участие Джонсона в ковид-вечеринке

Полиция Великобритании не будет проводить расследование по факту вечеринки с участием премьер-министра Бориса Джонсона в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Об этом заявили в лондонской полиции.

"В соответствии с политикой столичной полиции её сотрудники, как правило, не расследуют нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли", — говорится в заявлении.

Тем не менее полицейские допускают, что расследование может начаться, если по факту возможных нарушений выявится наличие "существенных доказательств". Сейчас же проверку фактов проведения вечеринок во время локдауна по поручению самого Джонсона проводит секретарь кабинета министров.