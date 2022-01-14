Главы Минобороны США Остин и Украины Резников обсудили поставки вооружения

Глава Пентагона США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников обсудили военную поддержку Киева со стороны США. Об этом говорится в заявлении глав оборонных ведомств, опубликованном на сайте Пентагона.

Как говорится в сообщении, Остин подтвердил непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. В том числе речь шла о продолжающихся усилиях по наращиванию потенциала Вооружённых сил Украины путём предоставления военной помощи.