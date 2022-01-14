Главы Минобороны США Остин и Украины Резников обсудили поставки вооружения
Американская сторона подтвердила намерение и дальше поддерживать Киев, в том числе в вопросе о суверенитете.
Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Глава Пентагона США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников обсудили военную поддержку Киева со стороны США. Об этом говорится в заявлении глав оборонных ведомств, опубликованном на сайте Пентагона.
Как говорится в сообщении, Остин подтвердил непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. В том числе речь шла о продолжающихся усилиях по наращиванию потенциала Вооружённых сил Украины путём предоставления военной помощи.
Отмечается, что стороны также выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряжённости. Кроме того, они обсудили "наращивание Россией военной группировки" у украинской границы.
Лайф напоминает, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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