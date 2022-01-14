Салливан заявил о высокой угрозе вторжения России на Украину

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что угроза военного вторжения России на Украину высока. Об этом он сказал на встрече с журналистами. Вместе с тем, по словам Салливана, разведывательное сообщество США пока не пришло к окончательному выводу относительно намерений Москвы.

"Определённо, дела обстоят таким образом, что опасность военного вторжения остаётся высокой", — сказал Салливан.

По его мнению, возможность решения вопросов по европейской безопасности дипломатическим путём сохраняется. Вместе с тем он пригрозил, что США усилят военные силы восточного фланга НАТО в случае вторжения России на Украину.