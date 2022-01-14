Салливан заявил о высокой угрозе вторжения России на Украину
В Белом доме пригрозили усилить восточный фланг НАТО в случае такого развития событий.
Джейк Салливан © ТАСС \ ZEUS
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что угроза военного вторжения России на Украину высока. Об этом он сказал на встрече с журналистами. Вместе с тем, по словам Салливана, разведывательное сообщество США пока не пришло к окончательному выводу относительно намерений Москвы.
"Определённо, дела обстоят таким образом, что опасность военного вторжения остаётся высокой", — сказал Салливан.
По его мнению, возможность решения вопросов по европейской безопасности дипломатическим путём сохраняется. Вместе с тем он пригрозил, что США усилят военные силы восточного фланга НАТО в случае вторжения России на Украину.
"Мы чётко заявили — как непосредственно России, так и публично — о некоторых других вариантах, и они включают изменения в вооружённых силах и потенциале, которые Соединённые Штаты и НАТО развернут для союзников на восточном фланге, чтобы усилить и укрепить надёжность обороны союзников на их территории", — заявил Салливан.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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