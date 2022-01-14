Белый дом выступил против новых санкций в отношении "Северного потока – 2"

В Белом доме заявили о критическом отношении к идее о новых санкциях в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом сказала представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

"Этот законопроект не сдержит ни агрессию России, ни защитит Украину", — заявила Хорн журналистам.

В Белом доме считают, что предложения сенатора Теда Круза лишь навредят политике Штатов, которая направлена на сдерживание России. Там не уверены, что законопроект поможет Украине, однако "подорвать единство европейских союзников" сможет, считают в офисе президента.