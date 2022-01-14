Белый дом выступил против новых санкций в отношении "Северного потока – 2"
В администрации США считают, что новые ограничения лишат Вашингтон тех рычагов по сдерживанию России, которыми он обладает в настоящее время.
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В Белом доме заявили о критическом отношении к идее о новых санкциях в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом сказала представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.
"Этот законопроект не сдержит ни агрессию России, ни защитит Украину", — заявила Хорн журналистам.
В Белом доме считают, что предложения сенатора Теда Круза лишь навредят политике Штатов, которая направлена на сдерживание России. Там не уверены, что законопроект поможет Украине, однако "подорвать единство европейских союзников" сможет, считают в офисе президента.
Ранее Лайф рассказывал, что сенатор США Уорнер назвал санкции против "Северного потока – 2" ударом под дых ФРГ. При этом американский политик подчеркнул, что сама идея трубопровода ему не нравится. Однако ключевой союзник дороже.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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