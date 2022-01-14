Вирусолог Чумаков назвал "девятым валом" грядущую из-за "омикрона" волну пандемии

Омикрон-штамм коронавируса может стать причиной завершения пандемии во всём мире. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков.

"Да, я думаю, что это девятый вал. Можно сказать, кульминация", — сказал Чумаков в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

Он также поделился своими прогнозами относительно новой волны заболеваемости коронавирусом в России. Согласно им, как и в Англии, ситуация будет острой на протяжении двух месяцев.