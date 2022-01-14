Вирусолог Чумаков назвал "девятым валом" грядущую из-за "омикрона" волну пандемии
По мнению учёного, это будет кульминация, после которой заболеваемость начнёт снижаться.
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Омикрон-штамм коронавируса может стать причиной завершения пандемии во всём мире. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков.
"Да, я думаю, что это девятый вал. Можно сказать, кульминация", — сказал Чумаков в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".
Он также поделился своими прогнозами относительно новой волны заболеваемости коронавирусом в России. Согласно им, как и в Англии, ситуация будет острой на протяжении двух месяцев.
"Надо посмотреть на динамику, которая сейчас в Европе. В Англии уже пошла вниз заболеваемость. Прошло около месяца. Значит, можно экстраполировать, что месяца два у нас будет продолжаться острая ситуация", — сказал Чумаков.
Лайф уже сообщал, что в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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